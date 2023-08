Verzekeraar Aegon lijdt opnieuw miljoenenverlies

Verzekeraar Aegon heeft in de eerste helft van dit jaar opnieuw verlies geleden. Het nettoverlies kwam uit op 199 miljoen euro, meldt het bedrijf donderdag. Eerder aangekondigde investeringen in Amerikaanse activiteiten zorgden volgens Aegon voor de rode cijfers. Over heel vorig jaar leed Aegon ook flink verlies en stond het bedrijf onderaan de streep zo’n 2,5 miljard euro in het rood. In de eerste helft van vorig jaar boekte het bedrijf wel een positief nettoresultaat, met 46 miljoen euro.