Bij een juwelierszaak in Someren (Noord-Brabant) heeft in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak plaatsgevonden. De daders drukten rond 03.45 uur met een auto een afvalcontainer door de rolluiken voor de glazen pui van de zaak aan de Kanaalstraat. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet bekend.