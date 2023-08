Claimzaak over sjoemeldiesels Peugeot en Opel kan verder

Claimorganisaties kunnen hun juridische strijd rond sjoemelsoftware in dieselwagens van Peugeot, Citroën en Opel voortzetten. De rechter in Amsterdam heeft namelijk meerdere claimclubs aangemerkt als representatieve belangenbehartiger waardoor de procedure een volgende fase in gaat. Car Claim-voorzitter Guido van Woerkom, die eerder onder meer directeur was van de ANWB, spreekt van een „essentiële stap voor de weg naar compensatie voor alle gedupeerde Nederlandse automobilisten.”