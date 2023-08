In Zuid-Afrika zijn zeven politieke partijen een coalitie aangegaan om bij de verkiezingen volgend jaar een einde te maken aan de macht van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Volgens Zuid-Afrikaanse media zijn de partijen woensdag een gezamenlijke visie overeengekomen en hebben ze een naam gekozen: The Multi-party Charter for South Africa (Het Meerpartijenhandvest voor Zuid-Afrika).