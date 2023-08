Duizenden werknemers in callcenters maken per direct een loonsprong van 16 procent, meldt FNV. De reden is volgens de vakbond dat de cao Callcenters woensdag algemeen verbindend is verklaard, waardoor alle callcenters in Nederland zich moeten houden aan deze overeenkomst. Dit betekent ook dat de thuiswerkvergoeding omhoog gaat.