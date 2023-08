De recessie waarin de Nederlandse economie is beland, onderstreept dat ondernemers met veel onzekerheden kampen. Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op de eerste raming van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Dat meldde dat het bruto binnenlands product van Nederland voor het tweede kwartaal op rij is gedaald.