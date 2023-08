Investeerder Prosus onderaan in AEX na resultaten Tencent

Prosus was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die opnieuw een verlies liet zien. De techinvesteerder werd dik 3 procent lager gezet na de resultaten van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Dat Chinese internet- en gamesbedrijf zag de winst afgelopen kwartaal met ruim 40 procent stijgen. Het bedrijf profiteerde onder meer van kostenbesparingen en toenemende opbrengsten bij de onderdelen games, cloud en fintech. De omzetgroei viel echter tegen.