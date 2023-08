De graanprijs is voor de derde dag op rij gedaald. De aanhoudende uitvoer van graan door Rusland en Oekraïne, ondanks de oplopende spanningen in het Zwarte Zeegebied, zorgde daarbij voor opluchting. Eerder werd het basisvoedsel juist flink duurder doordat Rusland de Oekraïense havenstad Odesa herhaaldelijk onder vuur had genomen.