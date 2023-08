Op Vlieland woedt dinsdag aan het begin van de avond een brand in een appartementencomplex Eureka. Er staan meerdere bouwlagen in brand, maar in het complex zijn geen mensen meer aanwezig, meldt de veiligheidsregio Fryslân. Bij het bestrijden van het vuur zijn brandweerauto’s van defensie ingezet die op het eiland zijn gestationeerd. Ook zijn vanaf de vaste wal twee blusploegen overgevaren en een hoogwerker.