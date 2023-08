De provincie Limburg wil „op korte termijn” in gesprek met het bestuur van het Zuyderland om duidelijkheid te krijgen over een mogelijke sluiting van afdelingen van dat ziekenhuis in Heerlen. De provincie spreekt van „verontrustende berichten” en „een ongewenste ontwikkeling”. Het college van Gedeputeerde Staten laat dat dinsdag weten in antwoord op vragen van meerdere partijen.