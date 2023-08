De douane heeft in de haven van Vlissingen dinsdag 542 kilo cocaïne gevonden. De coke is 16 miljoen euro waard. Waar de drugs precies zijn gevonden, meldt de Douane niet. Politie en Koninklijke Marechaussee werkten met de Douane samen bij deze actie, die een reguliere controle was. De partij drugs is inmiddels vernietigd.