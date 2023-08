De rechtbank in Amsterdam heeft dinsdag de 23-jarige Navareno G. conform de eis van het Openbaar Ministerie veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is bewezen dat G. in juli vorig jaar in een Amsterdamse nachtclub een 20-jarige vrouw zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht. Het slachtoffer liep door vuistslagen onder meer een drievoudige kaakbreuk op.