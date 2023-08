Ondanks de hulp van het Westen slagen de Oekraïense strijdkrachten er niet in successen te boeken. Dat heeft de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe gezegd op een conferentie voor internationale veiligheid in Moskou. Hij stelt dat er „niets unieks” is aan westers wapentuig en dat „voorlopige resultaten aantonen dat de militaire middelen van Oekraïne bijna zijn uitgeput.”