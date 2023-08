Financial Times: investeerder CVC wil weer naar Amsterdamse beurs

Investeringsbedrijf CVC Capital Partners heeft de plannen voor een beursnotering in Amsterdam nieuw leven ingeblazen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van anonieme bronnen. De investeerder, die onder meer eigenaar is van parfumerieketen Douglas en de voormalige theedivisie van Unilever, had vorig jaar ook al plannen voor een beursnotering. Die werden door de onrust op de beurzen door oorlog in Oekraïne in de ijskast gezet. Nu zou de investeerder nog voor het einde van het jaar naar het Damrak willen gaan, meldt de krant.