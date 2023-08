Woonverzekeringen zijn fiks duurder geworden omdat de kosten in de bouw hard oplopen, waarschuwt prijsvergelijker Pricewise. Materialen voor de bouw zijn hard in prijs gestegen en ook de lonen voor bouwlieden gaan omhoog. Dat stuwt ook het totale bedrag dat nodig zou zijn om je huis in dezelfde staat opnieuw op te bouwen, en daarop baseren verzekeraars de premie voor een opstalverzekering.