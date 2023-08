Chinese centrale bank verlaagt rente om economie te steunen

De Chinese centrale bank heeft opnieuw een belangrijk rentetarief verlaagd om het kwakkelende herstel van de op een na grootste economie ter wereld aan te jagen. Het was de tweede keer in drie maanden tijd dat de rente werd verlaagd. China kampt met een crisis in de vastgoedmarkt en afzwakkende consumentenuitgaven door de onzekere economische vooruitzichten. Door leningen goedkoper te maken hopen de beleidsmakers de bestedingen en investeringen te stimuleren.