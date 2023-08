FTX-oprichter Sam Bankman-Fried gebruikte van klanten gestolen geld om voor meer dan 100 miljoen dollar aan campagnebijdragen te doen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de VS in 2022. Dat stelden federale aanklagers maandag in een nieuwe aanklacht tegen de oprichter van de failliete Amerikaanse cryptobeurs FTX.