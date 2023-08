De meldingen van overlast op Den Haag Centraal zijn sterk verminderd sinds de bankjes op het station afgelopen mei achter de incheckpoortjes zijn gezet. Een woordvoerder van NS laat weten dat in het eerste kwartaal van dit jaar ruim tweehonderd meldingen binnenkwamen van overlast als diefstal, vervuiling en agressie tegen reizigers en medewerkers. In mei, juni en juli waren het in totaal 92 meldingen.