US Steel stijgt op Wall Street door overnameperikelen

US Steel behoorde maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse staalfabrikant liet weten alle strategische opties te bekijken voor de toekomst van het bedrijf. Volgens topman David Burritt is het besluit genomen nadat de onderneming meerdere ongevraagde voorstellen had ontvangen die varieerden van de overname van bepaalde onderdelen tot een overname van het gehele concern. De namen van de betrokken partijen werden daarbij niet genoemd.