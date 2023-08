Nederlandse F-16’s zijn maandagochtend om 7.19 uur in actie gekomen nadat boven Denemarken een Russische bommenwerper werd gesignaleerd. Het toestel vloog in de richting van het gebied dat Nederland in de gaten hoort te houden volgens afspraken in het militaire bondgenootschap NAVO. De Deense luchtmacht heeft het toestel onderschept voordat dat kon gebeuren.