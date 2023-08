Dilan Yeşilgöz wordt zoals verwacht de nieuwe lijsttrekker van de VVD, meldt de partij op de website. De demissionair justitieminister is vorige maand door de VVD naar voren geschoven als voorkeurskandidaat. Tegenkandidaten konden zich tot zondag melden. Dat is niet gebeurd en daarom staat nu vast dat Yeşilgöz de lijst aanvoert bij de Kamerverkiezingen in november.