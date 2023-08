Bijna een jaar na de grote stroomstoring in Flevoland beginnen deze week de werkzaamheden om de kabels in de hoogspanningsmasten te vervangen. Het gaat om een 21 kilometer lange verbinding tussen de hoogspanningsstations in Lelystad en Dronten. Het karwei gaat zo’n 10 miljoen euro kosten, becijferde netbeheerder TenneT.