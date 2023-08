De spoedeisende hulp (SEH) van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem is tijdelijk gesloten vanwege wateroverlast. Dat komt doordat er in de nacht van zondag op maandag rond middernacht een leiding is geknapt. Om wat voor leiding het precies gaat en wat er exact is gebeurd wordt nog onderzocht, stelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden.