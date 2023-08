De Ecuadoraanse politieke partij Movimiento Construye heeft opnieuw een vervangende kandidaat aangewezen voor de vermoorde presidentskandidaat Fernando Villavicencio. Een dag eerder had de partij nog een andere kandidaat gekozen. Tijdens een persconferentie in de hoofdstad maakte de partij bekend dat de keuze nu is gevallen op Christian Zurita als opvolger.