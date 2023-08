Cijferperiode loopt ten einde, ogen gericht op Aegon, Adyen en CBS

De drukke periode met de publicatie van bedrijfsresultaten loopt ten einde, maar ook deze week komen nog enkele grote bedrijven met cijfers. Beleggers kijken daarvoor met name naar donderdag, als verzekeraar Aegon, betaalbedrijf Adyen en bouwer BAM de boeken openen. Daarnaast komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag met een eerste berekening over hoe de Nederlandse economie zich heeft ontwikkeld in het tweede kwartaal van dit jaar.