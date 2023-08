Een man heeft vrijdagavond twee jonge kinderen in Honselersdijk bedreigd met een nepvuurwapen. De kinderen dachten dat dit echt was. De politie heeft onder meer een politiehelikopter ingezet om de verdachte te vinden. Een 40-jarige man afkomstig uit het Zuid-Hollandse dorp is opgepakt en zit nog steeds vast.