Voor het drinkwater in Didam (Gelderland) is een kookadvies afgegeven nadat in een opslagreservoir de bacterie enterokokken is aangetroffen. Inwoners wordt geadviseerd kraanwater drie minuten te koken voor het te consumeren. Mensen kunnen nog wel gewoon douchen, handen wassen of de wc doorspoelen, meldt drinkwaterbedrijf Vitens.