De bewoners die donderdagavond hun woning uit moesten na de vondst van een hennepkwekerij in Amsterdam Nieuw-West mogen weer naar huis, meldt de politie vrijdagavond. De politie vond in een garage aan de Pieter Calandlaan een hennepkwekerij na een melding van twee mensen die onwel waren geworden. Woningen werden daarop ontruimd vanwege een te hoge koolstofmonoxide-waarde in de omgeving.