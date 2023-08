In het Zuid-Hollandse dorp Ter Heijde zijn twee mensen om het leven gekomen door een ongeval. Vrijdagmiddag was al bekend dat één van de inzittenden was overleden door het ongeluk. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is daar aan zijn verwondingen overleden, bevestigt de politie vrijdagavond berichtgeving van lokale nieuwssite District8. Er raakte verder niemand gewond, aldus de politiewoordvoerder.