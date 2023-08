Voor de tweede keer is in Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn een kiwi uit het ei gekropen. Vijf jaar geleden had Avifauna ook een kiwikuiken en dat was toen de eerste kiwi die ooit in een Nederlandse dierentuin ter wereld kwam. Kiwi’s komen in het wild alleen in Nieuw-Zeeland voor en gelden als kwetsbare soort.