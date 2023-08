Alibaba behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong. Het grote Chinese webwinkelconcern zag de verkopen in het afgelopen kwartaal met 14 procent stijgen. Dat was de sterkste omzetgroei in twee jaar. De winst nam met meer dan de helft toe. Analisten beloonden het aandeel met een koerswinst van meer dan 2 procent.