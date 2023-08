In een flatgebouw aan de Veestraat in Venlo heeft in de nacht van donderdag op vrijdag kort een hevige brand gewoed. Uit voorzorg werd het hele complex ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zal een aantal van hen na het blussen niet kunnen terugkeren. Zes mensen werden door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.