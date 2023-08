West-Afrikaanse leiders bijeen over staatsgreep Niger

Leiders van West-Afrikaanse landen, lid van het samenwerkingsverband ECOWAS, zijn achter gesloten deuren in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja bijeengekomen om over de gevolgen van de staatsgreep in Niger te praten. De militaire junta in Niger die eind juli de macht greep, heeft kort voor het begin van het overleg in Abuja naar eigen zeggen een regering gevormd met een premier en twintig ministers. Twee cruciale ministeries komen in handen van coupplegende generaals.