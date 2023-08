Onderzoek: kosten zakenreizen en evenementen blijven stijgen

De kosten voor zakenreizen en evenementen zullen in de rest van dit jaar en in 2024 blijven stijgen. De prijsstijgingen van vliegtickets, hotelovernachtingen, autoverhuur en evenementen nemen daarbij wel in een veel gematigder tempo toe dan in 2022, toen de prijzen hard opliepen. Dat melden CWT, een specialist op het gebied van zakenreizen, en de Global Business Travel Association (GBTA), ’s werelds grootste organisatie voor zakenreizen, in hun rapport over de zakelijke reismarkt.