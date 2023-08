Voormalig GroenLinks-lijsttrekker Ina Brouwer wil op de lijst

De voormalige lijsttrekker van GroenLinks Ina Brouwer (73) heeft gesolliciteerd voor een plek op de lijst voor de verkiezingen in november, bevestigt ze na berichtgeving van de Volkskrant. De partij gaat dan samen met PvdA de verkiezingen in. De oudgediende wil haar ervaring in de politiek en daarbuiten gebruiken om oplossingen te verzinnen voor grote kwesties als de aardbevingsproblematiek in Groningen, de toeslagenaffaire en de woningnood.