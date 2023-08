De Spaanse politie heeft samen met EuropoI en de Nederlandse collega’s een internationale bende drugssmokkelaars opgerold. Daarbij zijn in totaal 23 mensen gearresteerd in het zuiden van Spanje, Nederland, Ierland en Noorwegen. Er zijn tal van zaken inclusief bijna twintig auto’s en 400.000 euro in beslag genomen bij zeker tien huiszoekingen in Málaga, op Tenerife en in Nederland, aldus Spaanse media.