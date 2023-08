Er is op dit moment een landelijk tekort aan het vaccin tegen hondsdolheid ofwel rabiës. Dat komt door leveringsproblemen bij beide producenten van het vaccin, aldus GGD Reisvaccinaties. De landelijke organisatie gaat ervan uit dat er pas in januari 2024 weer voldoende vaccin beschikbaar is. Ook de brancheorganisatie van apothekers KPMG meldt de tekorten op hun website.