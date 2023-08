Wilde kat rukt op naar zuidoosten van Noord-Brabant

De wilde kat is bezig aan een opmars naar het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant. Op de Strabrechtse Heide onder Eindhoven zijn al eens waarnemingen gedaan. Natuurorganisatie ARK Rewilding is samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging bezig om een Brabants leefgebied voor de kat te verbeteren en verbindingen aan te leggen vanuit België en Zuid-Limburg. De aanwezigheid van een wilde kat, een beschermd roofdier, is een ecologische impuls voor andere soorten planten en dieren, aldus ARK.