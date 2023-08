Bij vliegbasis opgepakte Amerikanen mogen jaar Nederland niet in

Vier Amerikanen die woensdag zijn aangehouden bij een demonstratie bij Vliegbasis Volkel worden teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Ze moeten Nederland binnen 28 dagen verlaten. Drie van hen mogen bovendien voor een jaar niet naar Nederland reizen of er zijn. Dat zogeheten inreisverbod geldt ook voor de andere landen die vallen onder het zogeheten Schengengebied. Die sanctie is opgelegd omdat het drietal deze week meerdere keren is aangehouden bij demonstraties rond het militaire terrein, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.