Ondernemers met een bestelwagen op benzine of diesel kunnen over anderhalf jaar geen klussen meer aannemen in milieuzones die sommige gemeenten dan hebben ingesteld. Hiervoor waarschuwt duurzaamheidsmanager Erik Slaaf bij ING Lease na berichtgeving in De Telegraaf. Veel ondernemers hebben volgens hem minder tijd dan ze denken om zo rendabel mogelijk duurzame bestelbussen te kopen.