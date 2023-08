Cijfers ABN AMRO en Ahold Delhaize centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag vooral uit naar de resultaten van de AEX-fondsen ABN AMRO en Ahold Delhaize. ABN AMRO wist de kwartaalwinst bijna te verdubbelen dankzij de gestegen rente. De hogere rente stuwt momenteel de resultaten van alle banken. Zo hoeven ze nu zelf geen rente meer te betalen over geld dat ze bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen en kunnen ze betere marges maken op bijvoorbeeld spaargeld. Ook vielen er voorzieningen vrij van geld dat ABN AMRO eerder apart had gezet voor leningen die mogelijk niet meer terugbetaald zouden worden.