Winkelconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal ruim een vijfde minder winst gemaakt, als gevolg van onder meer gestegen energiekosten en de stakingen in België. De nettowinst van het moederbedrijf van Albert Heijn, bol.com en Etos daalde, van 603 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar, tot 468 miljoen euro.