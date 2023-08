Amerikaanse banken zijn dinsdag lager geëindigd op de beurzen van New York. Dat gebeurde nadat kredietbeoordelaar Moody’s de kredietwaarderingen voor tien kleinere banken in de Verenigde Staten heeft verlaagd. Moody’s waarschuwde dat ook grotere banken, zoals Bank of New York Mellon en U.S. Bancorp mogelijk een lagere waardering kunnen verwachten.