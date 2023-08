Organisatie Amsterdamse Indië-herdenking past programma niet aan

De organisatie achter de Indië-herdenking op de Dam in Amsterdam op 15 augustus, stichting Indisch Platform 2.0, past het programma niet aan naar aanleiding van de afzegging van burgemeester Femke Halsema. Ze liet dinsdag via Instagram weten zich terug te trekken als spreker omdat sprekers zijn uitgenodigd die volgens haar „pleiten voor ‘eerherstel en erkenning’ voor Raymond Westerling, een oud-strijder van het KNIL die onder meer leiding gaf aan massa-executies van Indonesiërs”. Halsema sprak van „een zeer ongepaste en pijnlijke keuze op een dag waarop we alle slachtoffers herdenken, niet alleen die aan Nederlandse zijde”.