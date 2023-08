Weer agenten opgepakt in Marseille na rellen van begin juli

In Marseille zijn vijf politieagenten aangehouden naar aanleiding van de dood van een 27-jarige man, Mohammed Bendriss, tijdens hevige onlusten begin juli in die stad. De vijf zijn lid van een elite-eenheid van de politie en getraind in het bestrijden van terrorisme en rellen die RAID wordt genoemd (Onderzoek, Assistentie, Interventie en Afschrikking). Het slachtoffer was getrouwd en vader van een kind en had niets met de rellen te maken.