De rivier de Schelde is tot vrijdagmiddag voor alle vaartuigen gestremd als gevolg van het zinken van een binnenschip bij Dendermonde. Maandag zonk een met bakstenen beladen vrachtschip dat onder Nederlandse vlag voer door nog onbekende oorzaak snel in de rivier. Naar de schipper uit Charleroi is door duikers vergeefs gezocht. De duikers staakten hun actie maandagavond als gevolg van de sterke stroming.