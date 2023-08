Bij het ongeval dat maandagavond plaatsvond op de A59 is een vrouw zwaargewond geraakt. Drie anderen liepen lichtere verwondingen op. De vrouw, een 55-jarige uit Oss, raakte bekneld in haar voertuig. Ze moest daaruit bevrijd worden, daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie dinsdag.