Een „groot aantal auto’s” op de onderste dekken van de Fremantle Highway is nog „intact”, zei Richard Janssen, directeur van bergingsbedrijf Smit Salvage in het NOS Radio 1 Journaal. Maandag hebben teams van de berger het schip van binnen bekeken. „Daar is uit gebleken, in ieder geval uit de visuele inspectie, dat de auto’s in enigszins of redelijk normale staat verkeren.”