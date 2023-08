Piloten van Ryanair die in België wonen gaan zaterdag 14 en zondag 15 augustus opnieuw staken, meldt persbureau Belga. Het werk wordt naar verwachting neergelegd in Charleroi, een luchthaven waar ook veel Nederlanders gebruik van maken. Het is nog niet bekend hoeveel vluchten er geschrapt gaan worden als gevolg van de staking.