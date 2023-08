OM staakt onderzoek naar lekken strafdossier-De Mos

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het lekken van het strafdossier in de zaak tegen de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui gestaakt. Dit bevestigt het OM maandag naar aanleiding van een paar berichten van De Mos op X, voorheen Twitter. Bij die berichten heeft De Mos de brief van het OM gevoegd, waarin uiteen wordt gezet dat het lek niet is gevonden en het onderzoek daarmee zonder resultaat is gebleven.